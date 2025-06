Un aereo della compagnia SkyWest doveva decollare dall’aeroporto internazionale di San Francisco, negli Stati Uniti. Ha seguito le indicazioni della torre di controllo ed è partito usando la pista di sinistra, poco dopo che un aereo della United Airlines aveva preso quella di destra. Appena decollato, all’aereo della SkyWest è stato ordinato di virare a sinistra. Il pilota però si è distratto e ha virato a destra. “Sì, il potenziale per un evento catastrofico c’era”, ha commentato Greg Feith, che ha lavorato a lungo per la Ntsb, l’agenzia che indaga sugli incidenti nella rete dei trasporti civili degli Stati Uniti. “Però i sistemi di sicurezza erano attivi, le comunicazioni funzionavano e sono state avviate prontamente azioni correttive” per evitare una collisione.