Sumire Kawashima and Yuzuru Ikeda/The University of the Ryukyus

Zoologia Anche i polpi possono essere ingannati dall’illusione della mano di gomma. In uno studio uscito su Current Biology, un gruppo di ricercatori ha piazzato un tentacolo finto al di sopra di uno degli organi degli animali (nella foto). Quando lo hanno pizzicato, i polpi hanno mostrato una reazione difensiva. Se la posizione del tentacolo era incongruente con quella degli organi veri, però, i cefalopodi non avevano nessuna reazione.

Salute Due nuove tecniche descritte sul New England Journal of Medicine potrebbero aumentare la disponibilità di cuori per i trapianti. Una consente di riattivare gli organi provenienti da bambini dopo l’espianto, l’altra permette di refrigerare il cuore all’interno del corpo del donatore e trapiantarlo in seguito.