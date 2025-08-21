Romain Barats è un medico, fotografo e cineoperatore francese con la passione per le balene. Il 18 agosto 2025 la sua foto, scattata nel mar dei Caraibi, al largo della costa della Dominica, è stata selezionata tra le finaliste del premio Ocean photographer of the year, nella categoria Adventure: “Il mare era agitato, ma di fronte a qualcosa del genere ci si dimentica in fretta del resto”. Il giro d’affari intorno alla pratica del whale watching si aggira intorno ai due miliardi di dollari all’anno, e alcune regioni come la Polinesia francese hanno cominciato a limitarla.