Biologia Per bilanciare la loro alimentazione, le api selvatiche visitano molte specie diverse di fiori scegliendole in base ai nutrienti contenuti nel loro nettare, afferma uno studio su Proceedings of the Royal Society B.
Psichiatria Secondo una ricerca pubblicata su Nature Human Behaviour, i coniugi hanno più probabilità di essere affetti dallo stesso disturbo psichiatrico. Il fenomeno potrebbe essere dovuto alla condivisione dei fattori ambientali, all’esclusione sociale o alla tendenza a sposare persone affini.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1630 di Internazionale, a pagina 103. Compra questo numero | Abbonati