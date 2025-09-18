Una manifestazione nei pressi della stazione ferroviaria Gare du Nord durante la giornata di protesta organizzata dal movimento “Bloquons tout” (Blocchiamo tutto). Nata da un appello circolato online durante l’estate, la protesta ha raccolto adesioni trasversali e il 10 settembre circa duecentomila persone sono scese in piazza contro il governo e il presidente della repubblica Emmanuel Macron. Le manifestazioni sono continuate nei giorni successivi e i sindacati hanno indetto uno sciopero generale per il 18 settembre.