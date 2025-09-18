Migliaia di palestinesi lasciano la città di Gaza e vanno verso il centro e il sud della Striscia per fuggire dall’offensiva terrestre lanciata dall’esercito israeliano prima dell’alba del 16 settembre. L’operazione militare è accompagnata da bombardamenti intensi e incessanti, che provocano ogni giorno decine di vittime. Il 17 settembre l’esercito israeliano ha annunciato l’apertura temporanea della strada Salah al Din, per accelerare l’allontanamento degli abitanti. Inoltre ha fatto sapere che ci vorranno “diversi mesi” per prendere il controllo della città.