Manifestanti con le bandiere del Regno Unito e dell’Inghilterra sul ponte di Westminster, vicino al parlamento britannico. Il 13 settembre più di centomila persone hanno partecipato a Unite the kingdom, la protesta organizzata dall’attivista di estrema destra Tommy Robinson. L’ex leader della English defence league conduce battaglie islamofobe e razziste ed è considerato una della menti dietro i disordini scoppiati quest’estate nel Regno Unito davanti alle strutture che ospitano immigrati.