Kasper Lincoln è stato fermato dalla polizia a Prince George, nella Columbia Britannica, in Canada, perché si trovava su una strada molto trafficata a bordo di un veicolo non autorizzato. Nella multa l’agente ne ha registrato le caratteristiche: marca Power Wheels; modello Barbie Jeep; colore rosa; nessuna targa. Era la macchinina elettrica della figlia di un amico, che Lincoln aveva preso in prestito per andare al supermercato. La polizia ha scoperto che l’uomo – visibilmente ubriaco – aveva la patente sospesa. Lui ha ammesso di aver bevuto troppo, così è stato arrestato.