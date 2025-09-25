Salute Assumere quotidianamente una piccola dose di aspirina potrebbe dimezzare il rischio di recidiva dopo l’asportazione di un tumore al colon-retto, suggerisce uno studio svedese pubblicato sul New En gland Journal of Medicine.
Genetica Per la prima volta sono stati creati dei virus a partire da sequenze genetiche generate con l’intelligenza artificiale, afferma uno studio pubblicato su bioRxiv in attesa di revisione. I virus sono stati modificati per attaccare i ceppi del batterio Escherichia coli ( nella foto ) resistenti agli antibiotici.
