Su richiesta del segretario alla difesa Pete Hegseth, il 30 settembre più di 800 alti ufficiali dell’esercito statunitense arrivati da tutto il mondo si sono riuniti in una base della marina militare a Quantico, in Virginia. È stato un evento insolito – non era mai successo che i vertici militari si ritrovassero tutti nello stesso posto – che si è concluso con un discorso di Donald Trump. Il presidente ha detto che il paese è minacciato da un “nemico interno” e che vuole usare le città governate dal Partito democratico come “campo di addestramento dei nostri militari”.