Yuliana Andrea Agudelo abbraccia il figlio dopo che una squadra di soccorritori l’ha riportato in superficie. Il 22 settembre un cedimento nel terreno nella miniera d’oro La Reliquia, nel dipartimento colombiano di Antioquia, aveva chiuso l’accesso principale lasciando bloccati 23 lavoratori a 80 metri di profondità. Sono stati tutti liberati e sono in buone condizioni di salute. La Reliquia appartiene alla multinazionale canadese Aris Mining. Secondo l’agenzia nazionale per l’attività mineraria, nel 2024 in Colombia sono morte 124 persone mentre lavoravano sottoterra.