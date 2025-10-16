Argentina L’8 ottobre la giustizia argentina ha condannato i due autori dell’attentato all’ex presidente peronista di centrosinistra Cristina Fernández de Kirchner. Il tentativo di omicidio era avvenuto la sera del 1 settembre 2022, quando Cristina Fernández era vicepresidente del paese. Fernando Sabag Montiel, 38 anni, è stato condannato a dieci anni per tentato omicidio aggravato. La coimputata e sua fidanzata al momento dei fatti Brenda Uliarte, 26 anni, è stata invece condannata a otto anni per “partecipazione attiva”.