Kosovo La presidente Vjosa Osmani ha incaricato il primo ministro Albin Kurti di formare un governo. L’incarico era stato rinviato per mesi dopo le elezioni legislative del 9 febbraio, perché il parlamento non era riuscito a trovare un accordo sulla nomina del presidente dell’assemblea e su quella del suo vice che, secondo la costituzione kosovare, deve appartenere alla comunità serba.
Belgio Il 14 ottobre 80mila persone hanno manifestato a Bruxelles per protestare contro i “drastici” tagli di bilancio proposti dal governo conservatore.
