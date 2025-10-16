Kosovo La presidente Vjosa Osmani ha incaricato il primo ministro Albin Kurti di formare un governo. L’incarico era stato rinviato per mesi dopo le elezioni legislative del 9 febbraio, perché il parlamento non era riuscito a trovare un accordo sulla nomina del presidente dell’assemblea e su quella del suo vice che, secondo la costituzione kosovare, deve appartenere alla comunità serba.