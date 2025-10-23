Tunisia Il 21 ottobre a Gabès è stato proclamato uno sciopero generale, dopo che migliaia di persone protestavano da più di una settimana per chiedere la chiusura del Gruppo chimico tunisino. Inaugurato nel 1972, lo stabilimento lavora i fosfati per trasformarli in fertilizzanti ed è accusato di aver causato gravi danni ambientali: negli ultimi mesi sono stati registrati duecento casi di intossicazione da fumi tossici. Nel 2017 le autorità avevano promesso di smantellarlo e di costruirne uno conforme agli standard internazionali, ma non è stato fatto nulla.