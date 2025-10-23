I bambini si divertono a provocare gli adulti facendo battute sulla cacca. Questo offre ai genitori l’opportunità di parlare dell’importanza di alimentazione e salute intestinale, scrive The Conversation. È importante usare i termini corretti e normalizzare questa funzione corporea. Un approccio che può essere utile anche se i piccoli soffrono di stitichezza o hanno problemi di evacuazione. Parlarne apertamente li aiuta a uscire da questa fase e ad affrontare in futuro altri argomenti sul corpo come la pubertà e il sesso.