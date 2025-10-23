Il primo ministro australiano Anthony Albanese è andato in visita alla Casa Bianca incontrando per la prima volta il presidente statunitense Donald Trump. L’incontro è andato benissimo, scrive The Diplomat, grazie al regalo che Albanese ha portato a Trump: un accordo sulle terre rare e i minerali strategici che aiuteranno Washington a colmare lo svantaggio rispetto alla Cina sulle nuove tecnologie che dipendono da questi elementi. Anche se non paragonabili per volume ai giacimenti a disposizione di Pechino, nel suolo australiano si trova il 13 per cento di quelli noti a livello mondiale.