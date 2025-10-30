Tanzania Il 29 ottobre si sono svolte le elezioni presidenziali in un clima di tensione. A Dar es Salaam centinaia di persone sono scese in piazza per denunciare l’assenza dei candidati dell’opposizione e in tutto il paese è stato bloccato l’accesso a internet. Si prevede una facile riconferma della presidente Samia Suluhu Hassan e del suo partito, al potere dal 1961.