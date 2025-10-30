A storm foretold
Mymovies One

Artefice del sistema di potere espresso dalla presidenza Trump, Roger Stone è un faccendiere, provocatore, ispiratore del movimento suprematista dei Proud boys e dell’assalto al congresso. Un ritratto rivelatore e agghiacciante.

From ground zero
Apple Tv+, Prime Video

Il regista palestinese Rashid Masharawi ha proposto ad altri colleghi di Gaza di raccontare le loro vite e altre storie ai tempi della guerra, in qualsiasi stile e formato. Una preziosa testimonianza collettiva.

Il potere dell’ia
Arte.tv

La rivoluzione digitale sta avendo gli effetti di uno tsunami sul web e sulle aziende tecnologiche. Quali strategie di sopravvivenza adottare per opporsi a sorveglianza di massa, dipendenza dai social media e derive fuori controllo dell’intelligenza artificiale?

Smoke sauna. I segreti della sorellanza
Sky Documentaries, mercoledì 5 novembre, ore 21.15, Now

Anna Hints ci porta tra i vapori di una sauna finlandese, dove registra le esperienze più intime, gioiose e traumatiche di un gruppo di donne, in un contesto intimo e solidale.

Stiller & Meara: niente è perduto
Apple Tv+

Ben Stiller ritrae i genitori Jerry Stiller e Anne Meara, icone della commedia negli Stati Uniti, raccontando la loro influenza sulla cultura popolare e una routine familiare in cui arte e vita si confondevano.

