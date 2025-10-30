◆ Frequento il corso di linguistica alla facoltà di lettere e il mio professore richiede che nella trascrizione fonetica delle parole nessuno rinunci alla propria varietà di pronuncia. I dialetti, in fondo, costituiscono la storia della nostra lingua. I dialetti sono l’italiano. L’articolo di Ngũgĩ wa Thiong’o (Internazionale 1637) è un appello alla responsabilità etica e culturale dello studio delle lingue come strumento di arricchimento personale e fonte di conoscenza condivisa: l’idea che alcune lingue siano “più lingue” di altre ha incoraggiato la colonizzazione delle lingue (credute) minori, atto che coincide con la colonizzazione del pensiero che attraverso quelle lingue trova espressione. Credo anch’io che l’istruzione debba svolgere un ruolo significativo in questa decolonizzazione della mente e rieducare lo sguardo a vedere nelle diversità “scrigni di storia, bellezza e possibilità”.

Melissa Mantino