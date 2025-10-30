I greci hanno sempre più difficoltà a risparmiare. Nel 2024, per il terzo anno consecutivo, è diminuita la quantità di soldi che sono riusciti a mettere da parte, scrive Die Tageszeitung. Di recente la loro quota di risparmi è cresciuta solo nel 2020 e nel 2021. “Il motivo è semplice: era il periodo della pandemia di covid-19, quando tutti spendevano di meno perché molte attività erano ferme”. Secondo i sondaggi, continua il quotidiano tedesco, il 66 per cento dei greci sostiene di arrivare con difficoltà alla fine del mese. Il dato rende il paese di gran lunga il primo in Europa in questa particolare classifica, visto che è seguito al secondo posto dalla Bulgaria con il 37,4 per cento. ◆