Uno studio cinese pubblicato su Science ha dimostrato che la positività è contagiosa anche tra i bombi. Dopo che alcuni esemplari avevano appreso che alcuni fiori di colore insolito contenevano una ricompensa zuccherina, i ricercatori hanno osservato che agli altri bombi bastava vederli ronzare “felici” per caricarsi a loro volta positivamente. La scoperta suggerisce che il contagio emotivo alla base dell’empatia, finora osservato solo nei vertebrati, è un meccanismo evolutivo condiviso anche dagli insetti sociali.