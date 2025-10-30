Il 23 ottobre il gruppo indipendentista sahrawi Fronte Polisario ha dichiarato all’Afp di essere pronto ad accettare il piano di autonomia marocchino per il Sahara Occidentale del 2007, ma solo se i sahrawi lo approveranno con un referendum. Il territorio, ex colonia spagnola, rivendica l’autodeterminazione ma è stato in gran parte annesso unilateralmente dal Marocco negli anni settanta.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1638 di Internazionale, a pagina 23. Compra questo numero | Abbonati