Nel primo incontro tra la premier giapponese Sanae Takaichi e il presidente statunitense Donald Trump ( nella foto ), i due hanno rilanciato l’alleanza tra Tokyo e Washington, inaugurando una nuova “epoca d’oro” tra i due paesi, scrive The Diplomat. Con un atteggiamento giudicato dall’opposizione troppo adulatorio, Takaichi ha accolto Trump dicendo di volerlo proporre per il Nobel per la pace 2026. Al centro del colloquio, l’aumento della spesa per la difesa richiesto da Washington a Tokyo. Takaichi ha promesso di portarla dall’1,8 per cento del pil al 2 per cento entro marzo 2026. Alla richiesta di smettere di importare gas naturale liquefatto dalla Russia (pari al 9 per cento del totale delle importazioni del combustibile), la premier ha però risposto negativamente, scrive Nikkei Asia.