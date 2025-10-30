“Il 26 ottobre il primo ministro cambogiano Hun Manet e il premier tailandese Anutin Charnvirakul (nella foto) hanno firmato un accordo di pace molto atteso, alla presenza del presidente statunitense Donald Trump e del primo ministro malaysiano Anwar Ibrahim, presidente di turno dell’Asean, l’Associazione delle nazioni del sudest asiatico, i cui rappresentanti si sono riuniti a Kuala Lumpur dal 26 al 28 ottobre”, scrive Le Monde. L’accordo segue il cessate il fuoco stabilito il 28 luglio, dopo quattro giorni di scontri armati alla frontiera tra i due paesi. Per ora, continua il quotidiano, “è solo una dichiarazione congiunta per soddisfare quattro condizioni poste dalla Thailandia, che si considera aggredita: il ritiro delle armi pesanti dalla frontiera, lo sminamento delle zone interessate, la lotta contro i centri delle truffe online in territorio cambogiano e il rimpatrio dei rifugiati cambogiani che Bangkok accusa di essersi stabiliti sul suo territorio decenni fa. Bangkok non si è impegnata a riaprire le frontiere con la Cambogia e, secondo il comunicato del ministero degli affari esteri, acconsentirà a liberare 18 prigionieri di guerra cambogiani solo ‘se le misure indicate cominciano a essere attuate’”. I due paesi, così come Malaysia e Vietnam, hanno firmato con gli Stati Uniti nuovi “accordi quadro” commerciali che ratificano i dazi doganali al 19 per cento annunciati (la maggior parte dei paesi dell’Asean è in questo regime) e sanciscono l’accesso libero ai prodotti statunitensi. I paesi dell’Asean, scrive Nikkei Asia, hanno anche rinnovato e rafforzato l’area di libero scambio con la Cina espandendo l’accesso al mercato, facilitando il commercio online e mirando a promuovere l’economia verde. ◆