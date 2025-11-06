Afghanistan Almeno 26 persone sono morte in un terremoto di magnitudo 6,3 che ha colpito il nord del paese il 3 novembre.
Giappone Il governo ha mandato l’esercito in alcune aree settentrionali per aiutare le autorità locali a catturare gli orsi bruni, dopo che negli ultimi mesi si è verificato un numero eccezionale di attacchi, almeno cento, di cui 12 mortali.
