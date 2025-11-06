Luca Sofri
Playlist
Altrecose, 744 pagine, 25 euro

Un libro che non vuole proporre playlist preconfezionate ma essere uno strumento per chi voglia ascoltare e godere le canzoni, e poi scegliersele.

Antonella Lattanzi
Chiara
Einaudi, 176 pagine, 18 euro

Marianna e Chiara crescono nella Bari popolare degli anni novanta in due famiglie che sembrano agli antipodi ma che si rivelano uguali nel modo in cui tradiscono, soffocano, feriscono.

Antonio Castronuovo
Dizionario del grafomane
Sellerio, 520 pagine, 17 euro

La grafomania si manifesta nei modi più diversi e l’autore la racconta facendo ricorso a brevi ritratti improntati all’ironia.

Cristiana Cella
Attraversare la notte
Altraeconomia, 256 pagine, 18 euro

La vita delle donne in Afghanistan è tornata a essere una prigione. Settanta racconti ispirati a testimonianze registrate negli ultimi quattro anni di dominio dei taliban.

Adam Weymouth
Il lupo solitario
Iperborea, 352 pagine, 20 euro

Un viaggio dalle montagne della Slovenia al parco della Lessinia, nel veronese. Centinaia di chilometri a piedi sulle orme di un lupo e fino al cuore del rapporto tra umani e animali nell’Europa contemporanea.

