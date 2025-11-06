Un libro che non vuole proporre playlist preconfezionate ma essere uno strumento per chi voglia ascoltare e godere le canzoni, e poi scegliersele.
Marianna e Chiara crescono nella Bari popolare degli anni novanta in due famiglie che sembrano agli antipodi ma che si rivelano uguali nel modo in cui tradiscono, soffocano, feriscono.
La grafomania si manifesta nei modi più diversi e l’autore la racconta facendo ricorso a brevi ritratti improntati all’ironia.
La vita delle donne in Afghanistan è tornata a essere una prigione. Settanta racconti ispirati a testimonianze registrate negli ultimi quattro anni di dominio dei taliban.
Un viaggio dalle montagne della Slovenia al parco della Lessinia, nel veronese. Centinaia di chilometri a piedi sulle orme di un lupo e fino al cuore del rapporto tra umani e animali nell’Europa contemporanea.
