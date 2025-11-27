La regista Ilaria Congiu è nata in Senegal, perché il padre lavora lì, nel settore ittico, e ha visto il mare cambiare e svuotarsi di vita. Tra inchiesta e autobiografia, s’interroga su rischi e contraddizioni della pesca industriale.
Tre registi texani, Richard Linklater, Alex Stapleton e Iliana Sosa, compongono questo sfaccettato ritratto del grande stato americano, riflettendone passato, presente e futuro.
Il progetto industriale di Portovesme, in Sardegna, si è interrotto quasi vent’anni fa. Gli impianti che producevano settecentomila tonnellate di alluminio all’anno si sono fermati, lasciando un territorio devastato e contaminato.
Il pluripremiato documentario di Basel Adra, Yuval Abraham, Rachel Szor e Hamdan Ballal sull’accanimento di esercito e coloni israeliani contro il villaggio palestinese di Masafer Yatta è finalmente disponibile anche sulla piattaforma Rai.
Dopo il golpe del 1976 in Argentina molti oppositori lasciarono il paese e si trasferirono a Roma. Nacque una comunità solidale impegnata a denunciare violenze e crimini del regime, ancora oggi politicamente attiva.
