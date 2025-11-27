Mazen Kerbaj
Gaza attraverso lo schermo
Coconino press, 152 pagine, 16 euro

Tra cronaca e riflessione, l’autore trasforma le immagini di Gaza in un diario disegnato che interroga il nostro sguardo sul presente.

Wojciech Górecki
Abcasia
Keller, 272 pagine, 18,50 euro

Un viaggio nelle contraddizioni dell’Abcasia attraverso il racconto di vent’anni di storia di uno stato non riconosciuto, tra istituzioni funzionanti e confini contesi.

Laura Imai Messina
Le parole della pioggia
Einaudi, 144 pagine, 16 euro

A Tokyo, nei giorni di pioggia, Aya accompagna sconosciuti sotto il suo ombrello. Una fiaba metropolitana che affonda le radici nelle leggende giapponesi.

Daniel Lewis
Dodici alberi
Aboca, 352 pagine, 22 euro

Un romanzo biostorico tra scienza e meraviglia alla scoperta degli alberi che raccontano la storia del nostro pianeta.

Officina Saggiatore
Piccolo manuale illustrato per cercatori di stelle
Il Saggiatore, 184 pagine, 15 euro

Un invito ad alzare lo sguardo verso il cielo, a stupirsi nel riconoscere una geografia antica o a perdersi girovagando con la mente in mondi lontani.

