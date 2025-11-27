Almeno 13 persone sono morte e quattro sono rimaste ferite in un incendio divampato tra le impalcature di bambù dei grattacieli di un complesso residenziale di Hong Kong. Tra le vittime c’è anche un vigile del fuoco. A ottobre quattro persone erano rimaste ferite in un altro incendio simile. A marzo le autorità della regione autonoma cinese avevano annunciato l’avvio della messa in disuso nei cantieri pubblici delle impalcature di bambù, da sempre usate in vari paesi dell’Asia orientale per la loro flessibilità, robustezza e abbondante disponibilità. Nonostante siano un simbolo della città, la loro infiammabilità le rende troppo pericolose. ◆