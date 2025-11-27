Uno studio pubblicato su Science rivela che gli uccelli potrebbero orientarsi grazie a una “bussola” naturale nell’orecchio interno. Esponendo i piccioni ( nella foto a Mumbai ) a un campo magnetico, i ricercatori hanno mappato l’attivazione di circuiti neuronali collegati al sistema vestibolare dell’orecchio interno, responsabile dell’equilibrio e dell’orientamento spaziale. La scoperta potrebbe spiegare come gli animali compiano migrazioni a lunga distanza, anche se il meccanismo preciso resta ancora da chiarire.
