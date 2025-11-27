Il presidente taiwanese Lai Ching-te il 26 novembre ha annunciato un aumento della spesa per la difesa pari a 40 miliardi di dollari e una serie di misure per contrastare gli attacchi della Cina. Lai ha spiegato che le minacce di Pechino si stanno intensificando e i preparativi per invadere l’isola accelerano. Il vicesegretario generale del consiglio di sicurezza nazionale Lin Fei-fan ha specificato che i nuovi fondi saranno destinati in particolare a migliorare la capacità di guerra asimmetrica, le tecnologie emergenti e il sistema di difesa aerea T-Dome, scrive il Taipei Times. In realtà la minaccia più grande, ha detto Lai, non è l’annessione militare alla Cina ma la possibilità che Taipei ceda alle pressioni di Pechino. Il giorno prima in una telefonata con il presidente statunitense Donald Trump, il leader cinese Xi Jinping aveva ribadito l’intenzione di annettere Taiwan.