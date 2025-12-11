“Per la prima volta dal 1997, Miami avrà una sindaca (nella foto) del Partito democratico”, scrive il Miami Herald. Eileen Higgins ha sconfitto il repubblicano Emilio González. Sarà anche la prima donna e la prima persona non ispanica a guidare la città. Il voto è visto come un segnale di allarme per Donald Trump prima delle elezioni di metà mandato .