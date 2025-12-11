Nei primi 11 mesi del 2025 il surplus commerciale cinese ha superato per la prima volta i mille miliardi di dollari. “Il boom delle esportazioni, nonostante il crollo di quelle verso gli Stati Uniti, rivela quanto l’economia cinese sia ancora molto dipendente dai mercati esteri e quanto sia difficile riequilibrare il commercio globale”, scrive Amy Hawkins, corrispondente del Guardian da Pechino. “Secondo gli esperti molte delle merci destinate al sudest asiatico finiscono negli Stati Uniti attraverso una pratica nota come trasbordo, in cui i prodotti vengono inviati attraverso un paese terzo per evitare i dazi. Questo perché la domanda di merci a basso costo negli Stati Uniti non è diminuita e pochi paesi sono in grado di produrre beni su larga scala a prezzi bassi come la Cina. I dati rivelano anche il peso delle esportazioni nell’economia, nonostante gli sforzi per stimolare la domanda interna. Le famiglie cinesi tendono al risparmio, soprattutto dopo la pandemia e il crollo del mercato immobiliare che ha bruciato i loro risparmi.