“Il 9 dicembre Flávio Bolsonaro (nella foto), primogenito dell’ex presidente di estrema destra Jair Bolsonaro, che sta scontando una condanna a 27 anni di carcere per aver tentato un colpo di stato, ha detto che si candiderà alle elezioni presidenziali di ottobre contro Luiz Inácio Lula da Silva”, scrive la Folha de S.Paulo. Secondo Le Monde, Flávio, che oggi è senatore nello stato di Rio de Janeiro, è il volto più presentabile del clan familiare, ma è poco conosciuto al di fuori della città. Inoltre su di lui pesano accuse di corruzione che non piacciono a una parte dell’elettorato, come quella di aver sottratto parte degli stipendi dei suoi collaboratori quando era deputato dell’assemblea legislativa di Rio per comprare una casa di più di duemila metri quadrati e di avere legami con le milizie armate della città. L’altro probabile candidato della destra, il governatore di São Paulo Tarcísio de Freitas, ha detto che sosterrà Flávio Bolsonaro. ◆