Per alcune persone le festività possono essere un periodo molto stressante. Psychology Today ha raccolto quattro consigli, basati sulla ricerca scientifica, per apprezzare lo spirito natalizio: 1. Non spendere troppi soldi per i regali, scegli attività che favoriscano un senso di vicinanza. 2. Dai priorità al tuo benessere emotivo e fatti aiutare se ne hai bisogno. 3. Concentrati solo sulle tradizioni che contano davvero per la tua famiglia. 4. Mantieni alcune delle tue abitudini quotidiane, così da avere un ritmo stabile su cui fare affidamento.