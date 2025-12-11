Rispetto agli anni novanta oggi i genitori passano più tempo con i figli, ma hanno anche più dubbi sulle proprie capacità, scrive Le Temps. Questo ha provocato l’esplosione di un mercato altamente redditizio di consulenza genitoriale che, pur avendo permesso di comprendere meglio i bisogni dei bambini, alimenta l’ansia negli adulti contribuendo a costruire un modello irrealistico e irraggiungibile di perfezione che sopravvaluta l’impatto dei genitori sul futuro dei figli. In realtà sono diversi i fattori che influenzano lo sviluppo dei bambini, come la genetica, il carattere, le esperienze fuori casa, i coetanei che frequentano, la presenza di fratelli o sorelle, e anche la condizione socioeconomica.◆