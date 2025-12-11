I chatbot basati sull’intelligenza artificiale sono molto più efficaci delle campagne elettorali nell’influenzare le intenzioni di voto e le opinioni politiche, ha concluso uno studio del Massachusetts institute of technology pubblicato su Nature. L’aspetto positivo, suggerisce un’altra ricerca degli stessi autori uscita su Science, è che i programmi hanno più successo quando impiegano argomenti fattuali che quando usano i dati personali dei destinatari per calibrare meglio i messaggi.