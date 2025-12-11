Una ricerca su Nature Communications documenta per la prima volta un caso di “segnalazione altruistica di malattia” negli insetti sociali. Le pupe di formica operaia della specie Lasius neglectus infettate da un fungo letale producono specifici idrocarburi cutanei che permettono alle operaie adulte di individuarle ed eliminarle, impedendo la diffusione del patogeno nel formicaio. Le pupe destinate a diventare regine, invece, non emettono questi segnali: probabilmente perché, grazie a un sistema immunitario più robusto, riescono a contenere l’infezione e non rappresentano una minaccia per la colonia. Questo suggerisce una forma di altruismo calibrata in base al rischio collettivo e al valore riproduttivo dell’individuo.