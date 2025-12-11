Lo 0,001 per cento più ricco della popolazione, circa 56mila persone con un patrimonio di almeno 254 milioni di euro, oggi possiede una ricchezza tripla rispetto a metà dell’umanità, cioè circa 2,8 miliardi di persone adulte. Nel 1995 possedeva il doppio della ricchezza dei più poveri. Questi dati, scrive Le Monde, provengono dal rapporto 2026 del World inequality lab (Wil), un istituto di ricerca legato all’Ecole d’économie de Paris. Giunto alla terza edizione dopo quelle del 2018 e del 2022, il rapporto è stato curato dagli economisti Thomas Piketty, Lucas Chancel, Ricardo Gómez-Carrera e Rowaida Moshrif, che hanno coordinato il lavoro di duecento studiosi. ◆