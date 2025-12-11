“Anche se dice di aver dichiarato guerra al traffico di droga, Donald Trump ha approvato atti di clemenza nei confronti di molte persone condannate per reati legati al narcotraffico”, scrive il Washington Post. L’ultimo a essere graziato è stato Juan Orlando Hernández, l’ex presidente dell’Honduras che era stato condannato a 45 anni di carcere per traffico di droga verso gli Stati Uniti. Altri atti di clemenza hanno riguardato Larry Hoover, capo di una gang di Chicago, e Ross Ulbricht, fondatore del sito Silk Road. “Queste decisioni aggirano i tradizionali processi di valutazione del dipartimento di giustizia e rischiano di alimentare la corruzione”.