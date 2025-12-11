- Chiedere “cosa vuoi per Natale” non è attenzione, è deresponsabilizzazione.
- I regali che richiedono cura (una pianta, un animale, un fratellino) non sono regali: sono seccature.
- Una gift card è un’ammissione di sconfitta.
- Se regali abbigliamento, una taglia sbagliata diventa un’offesa.
- La bustina con i soldi è volgare solo se ce ne metti pochi.
