I ministri dell’interno dell’Unione europea riuniti a Bruxelles hanno dato il via libera l’8 dicembre a tre testi presentati dalla Commissione europea per regolamentare più rigorosamente l’arrivo e il rimpatrio delle persone migranti. Queste misure, spiega il settimanale francese L’Express, consentirebbero di aprire centri di rimpatrio fuori dai confini dell’Unione in cui inviare i migranti la cui richiesta di asilo è stata respinta; di sanzionare più severamente chi si rifiuta di lasciare il territorio europeo, imponendo periodi di detenzione più lunghi; di espellere i richiedenti asilo verso paesi che non sono quelli da cui provengono ma che l’Europa considera sicuri. È stato anche concordato un nuovo sistema per la distribuzione dei richiedenti asilo in Europa per soddisfare la richiesta dei paesi con maggiori flussi migratori. Il testo dovrà essere discusso e approvato anche dal parlamento europeo. ◆