I tatuaggi possono interferire con il funzionamento del sistema immunitario, avverte uno studio pubblicato su Pnas. I ricercatori hanno iniettato inchiostro comunemente usato dai tatuatori nella pelle dei topi, scoprendo che la sostanza si concentra rapidamente nei linfonodi vicini e innesca un’infiammazione cronica che a lungo termine può aumentare il rischio di infezioni e cancro. L’esame delle biopsie di alcune persone tatuate ha inoltre rivelato che anche i linfonodi umani trattengono per molti anni l’inchiostro.