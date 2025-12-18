Come sarebbe l’Europa rimodellata da Trump

◆ Ho trovato l’articolo di Pierre Haski (internazionale.it) molto realistico e condivisibile. La strategia di Trump, tipica dei dittatori, è quella del divide et impera, a cui si aggiunge la strategia commerciale. Ecco che i mercati europei sono ancora utili in quanto “compratori” di armamenti, strategie di difesa, mezzi di controllo delle persone. Anche noi, europei poco convinti, siamo più attenti agli interessi dei singoli paesi che al benessere delle persone.

Paolo Fusi

Svegliatevi

◆ A proposito della partecipazione di Passaggio al Bosco alla fiera Più libri più liberi (Internazionale 1643), vorrei riportare questa favola. Una vipera chiedeva ospitalità in una tana. Per “bontà” gli abitanti della tana l’hanno fatta entrare. E quella, una volta entrata, ha cacciato via tutti, rimanendo la padrona.

Luigi

Il potenziale nascosto della noia

◆ Ho letto l’articolo sulla noia (Internazionale 1643). A me quando la gente chiede: “Cosa fai di bello questo weekend?”, rispondo sempre: “Spero nulla”. Coltivo la noia fin dall’adolescenza, mi ricarica un sacco.

Emanuele Bresciani

I migliori album stranieri del 2025

◆ Apprezzo molto questa classifica (internazionale.it). Ci sono dischi vibranti, autentici, molti dei quali scoperti leggendo Internazionale. Tuttavia tenere fuori Rosalía a favore di Lido Pimienta sembra proprio la classica mossa del bastian contrario. Ce ne faremo una ragione.

Vito Lamberti

La luce di tre giorni al buio

◆ L’articolo di Chris Colin (Internazionale 1642) mi ha fatto tornare in mente una lettura giovanile sul percorso di formazione di un medico buddista in cui si parlava di un ritiro simile a quello fatto dall’autore. Questa esperienza mi ha fatto pensare anche al concetto di immaginazione attiva di Carl Jung, ma con risvolti mistici. Mi ha colpito davvero.

Daniele Geloso

Errata corrige

◆ Su Internazionale 1644, a pagina 65, nel portfolio “Un posto nel mondo” il nome del fotografo è Ammar Yassir; a pagina 85, la serie tv It. Welcome to Derry è disponibile su Sky e Now, non su Netflix. Su Internazionale 1643, a pagina 14, le opere “Quattro stagioni” messe all’asta da Christie’s sono attribuite alla bottega di Giuseppe Arcimboldo.

