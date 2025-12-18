Roy Marsh, 86 anni, stava facendo una passeggiata a Skegness, nel Regno Unito, e si è fermato per riposare. Mentre era seduto, una folata di vento gli ha fatto finire una foglia in bocca. “Ho un problema cardiaco”, ha raccontato, “e stavo soffocando, ero nel panico. Poi ho tossito e l’ho sputata fuori”. Si è alzato per riprendere il cammino, ma due agenti addetti al controllo dei “reati ambientali” lo hanno fermato e multato di 250 sterline (circa 285 euro) per “aver gettato rifiuti”. Marsh ha fatto ricorso contro la multa. Non è stata annullata, ma ridotta a 150 sterline.