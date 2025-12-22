Inés Estrada, in arte Inechi, è una fumettista nata a Città del Messico nel 1990. Queste pagine sono tratte da Alienation: final cut (Ediciones Hungría & GATOSHOP, Messico, e Floating World Comics, Stati Uniti, 2025).
La traduzione è di Sarah Victoria Barberis.
