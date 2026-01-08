Fedeli della chiesa battista di Nazareth, o chiesa di Shembe, nel primo giorno del pellegrinaggio verso la montagna sacra di Nhlangakazi, che si trova 85 chilometri a nord della città di Durban. Ogni anno migliaia di persone partecipano a questa camminata a piedi nudi verso la cima della montagna per festeggiare l’inizio del nuovo anno. È uno dei più importanti appuntamenti di questa congregazione religiosa creata nel 1913 da Isaiah Shembe, che fonde le credenze cristiane con la cultura tradizionale zulu.
Fiato alle trombe
Ndwedwe, Sudafrica
4 gennaio 2026
