Tom Whitwell, giornalista britannico, racconta ogni anno le 52 cose che ha imparato nei dodici mesi precedenti. Eccone alcune del 2025. Tra il 2013 e il 2023 le morti causate in tutto il mondo dall’inquinamento atmosferico sono diminuite del 21 per cento. I nomi influenzano il modo in cui si è percepiti sul lavoro: nel mondo anglosassone Anna e Joseph sono considerati onesti e affidabili, Victoria e Ryan competitivi e ambiziosi. Negli anni duemila il 20 per cento dei telefoni usati nell’Africa subsahariana è passato da un edificio in Nathan Road a Hong Kong. I ricercatori dell’Mit hanno sviluppato un computer in fibra elastica, lavabile, con una batteria che dura 6 ore e il peso di un foglio di carta A4. I gamberetti sono il 51 per cento degli animali allevati in tutto il mondo. Nel 2023 la Nigeria ha registrato un milione di nascite in più rispetto all’intera Europa. Dei ricercatori brasiliani hanno sviluppato un sistema d’animazione dei sottotitoli per rappresentare graficamente lo stato d’animo di chi parla. La statura degli statunitensi si riduce dall’inizio degli anni ottanta. Le emissioni di CO2 della Cina sono diminuite dell’1 per cento nel 2025 grazie al record di produzione di energia solare e al calo dell’uso del carbone. Gli agenti dello spionaggio nordcoreano fanno domanda per lavorare in grandi aziende tecnologiche statunitensi con curriculum falsi. Quando le stampanti Hewlett-Packard restituite dai clienti sono ricondizionate, alla confezione viene aggiunto un cavo per stampante. Questo risolve la causa più comune dei resi: le persone che non riescono a connettersi al wi-fi. La spesa alimentare cala del 5 per cento nelle famiglie in cui almeno una persona assume Ozempic o farmaci simili. La costante di Marchetti è la teoria secondo cui nel corso della storia umana, dagli abitanti delle caverne ai cittadini del ventunesimo secolo, le persone tendono a spostarsi per circa un’ora al giorno: 30 minuti per andare al lavoro e 30 per tornare. Spostamenti più veloci portano a distanze più lunghe, non a meno tempo. ◆