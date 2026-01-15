Un pullman diretto all’evento di chiusura della campagna elettorale del presidente ugandese Yoweri Museveni e del suo Movimento di resistenza nazionale (Nrm). Alle elezioni presidenziali del 15 gennaio Museveni, al potere dal 1986, è candidato a un settimo mandato ed è dato per favorito. Il suo sfidante più quotato, già sconfitto alle presidenziali del 2021, è l’ex rapper Bobi Wine, i cui sostenitori denunciano violenze e intimidazioni della polizia.