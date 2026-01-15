Uno degli incendi che hanno distrutto 15mila ettari di foreste nella provincia di Chubut e in altre zone della Patagonia, nel sud dell’Argentina. Le fiamme, probabilmente di origine dolosa, sono state alimentate dal clima insolitamente caldo e secco e dai forti venti. Il cambiamento climatico sta rendendo più frequenti condizioni di questo tipo in Patagonia, dove tra il 2024 e il 2025 erano scoppiati gli incendi più gravi da molti anni. Le organizzazioni ambientaliste hanno denunciato i tagli ai servizi antincendio decisi dal presidente ultraconservatore Javier Milei.